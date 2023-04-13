الزراعة تعمل على مدار الساعة خلال الأعياد لمنع التعديات وخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة الاعياد (شم النسيم وتحرير سيناء والفطر) لمنع التعديات على الأراضى الزراعية وخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وبدء موسم الحصاد.





ووجه القصير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضى ومسؤولى الإصلاح الزراعى بالتواصل السريع والمستمر بين غرف العمليات بكل المحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتدخل الفورى والسريع لحل أى مشكلات على أن يتم التنسيق بالتناوب مع مهندسى حماية الأراضى لضمان المرور الدائم على الاحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضى. وكذلك استمرار قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعى فى ضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وشدد القصير أيضا على جميع المسئولين بالتواصل المستمر طوال فترة الاجازة لتلقى أى استفسارات او تقديم الدعم ومتابعة الشكاوى ودراستها والتعامل معها أولا بأول، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية والخط الساخن بالوزارة رقم (15500) خلال تلك الفترة. وأكد وزير الزراعة أيضا على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة (صحة الحيوان والمبيدات والعفن البنى) وكذلك إدارات الحجر الزراعى وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع السلع الاستراتيجية. كما وجه هيئة الخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك لتأكد من سلامة غذاء المواطنين.

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