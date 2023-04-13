رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع الإخوة الأقباط ومصرنا الحبيبة بالخير والسعادة والمحبة والوئام والرخاء والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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