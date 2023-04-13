القوى السياسية تشارك في الخيمة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 02:31 مساءً - شارك لفيفٌ من القوى السياسية الوطنية، من بينهم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، فضلًا عن حزبي الحرية المصري، ومصر الحديثة، بالإضافة إلى وفدٍ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الخيمة الرمضانية السياسية، التي تقام داخل أروقة الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، لمناقشة عددا من لجان المحور الاقتصادي للحوار الوطني.

من جانبه رحب النائب أحمد أبو هشيمه بكل القوى السياسية الوطنية المشاركة في نقاش هذه الخيمة الرمضانية، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم في مناقشة القضايا الخاصة بالحوار الوطني، مضيفًا أن هناك الكثير من مساحات التقارب السياسي، والقواسم المشتركة بين حزب الشعب الجمهوري، والأحزاب السياسية الأخرى.

وخلال اللقاء قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول القضايا الاقتصادية المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور، والتوصيات، التي وضعتها لجان "الاستثمار الخاص والصناعة، وألويات الاستثمار العام، ولجنة العدالة الاجتماعية" بالحزب.

هذه المناقشات تعد فرصة جيدة لمعرفة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تدعم قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.