سفير كندا بالقاهرة: عندما يُذكر الكرم تُذكر مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة الشكر لمصر، وذلك بعد قيام أسرة كندية بزيارة القاهرة، عقب توجيه دعوة لهم من هيئة تنشيط السياحة المصرية؛ لتحقيق أمنية الأسرة التى علمت أن 3 من أطفالها مصابون بمرض وراثى نادر سيفقدهم البصر.





وقال السفير الكندى تعليقا على الدعوة: "عندما يذكر الكرم تذكر مصر". وتزور الأسرة مصر، حيث يقومون بتوثيق الرحلة عبر صفحتهم الرسمية، وبدأت رحلتهم من القاهرة حيث قاموا بنشر صورا فى منطقة الأهرامات، وحاليا يتواجدون فى الأقصر.

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