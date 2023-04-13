حياة كريمة.. انطلاق قافلة طبية بقرية بركة فى قنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية مجانا مع تقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية صحية لعدد من المواطنين.

وأكد تاوضروس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للقافلة حتى تقدم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين من أهالى القرية، لافتًا إلى أن صحة قنا تحرص على عقد قوافل بشكل مستمر لخدمة الأهالى فى جميع قرى ومراكز محافظة قنا.