التموين: طرح كعك العيد بتخفيض 25% بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وفى تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن التخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا توافر كل الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتى فور العادى بـ 110 جنيهات، والبتى فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ 3 كيلو بسعر 380 جنيها.
ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها، الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
وقال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التى تصل الى 25%.
واكد المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور على المصيلحى يتابع يوميا ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
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