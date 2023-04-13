التموين: طرح كعك العيد بتخفيض 25% بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وفى تقرير تلقاه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن ‏التخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا توافر كل الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتى فور العادى بـ 110 ‏جنيهات، والبتى فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى التقرير الوارد ‏إلى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيها.

ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وقال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التى تصل الى 25%.

واكد المتحدث ‏الرسمى للوزارة الدكتور على المصيلحى يتابع يوميا ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏