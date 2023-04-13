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وشارك فى التدريب ما يقرب من 7000 فرد و35 قطعة بحرية و30 منظومة مسيرات آلية من 50 دولة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.
ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية فى مجال الأمن البحرى، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة، ودعم جهود الإستقرار الإقليمى بالمنطقة ضد أى تهديدات، وبناء الموائمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.
وتضمن التدريب حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، والتدريب على منظومات المسيرات البحرية الموجهة عن بعد، وتولت مصر مركز القيادة والسيطرة البحرى بدولة البحرين أثناء تنفيذ التدريب.
يأتى التدريب تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية ودعم العلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك «IMX/CE23» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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