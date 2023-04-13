الارشيف / أخبار مصرية

القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك «IMX/CE23»

0 نشر
سمر مدكور 2023-04-13 15:32 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية فى فعاليات التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE 23) والذى إستمر على مدار ثلاث أسابيع بدولتى البحرين والأردن.

وشارك فى التدريب ما يقرب من 7000 فرد و35 قطعة بحرية و30 منظومة مسيرات آلية من 50 دولة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

 

 

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية فى مجال الأمن البحرى، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة، ودعم جهود الإستقرار الإقليمى بالمنطقة ضد أى تهديدات، وبناء الموائمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

 

 

القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE2

 

وتضمن التدريب حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، والتدريب على منظومات المسيرات البحرية الموجهة عن بعد، وتولت مصر مركز القيادة والسيطرة البحرى بدولة البحرين أثناء تنفيذ التدريب.

 

القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE2

 

يأتى التدريب تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية ودعم العلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات البحرية المصرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك «IMX/CE23» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا