قيادة الجيش الثانى الميدانى تنظم مؤتمرًا وحفل إفطار لشيوخ وعواقل شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، باستمرار فتح قنوات التواصل مع شيوخ عواقل شمال سيناء، استقبلت قيادة الجيش الثانى الميدانى عددًا من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء، كما شارك الشيوخ والعواقل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار بقطاع تأمين شمال سيناء.





وألقى اللواء أركان حرب محمـد عبد الرحمن ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير، الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للشيوخ والعواقل، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى. من جانبهم، أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن جميع أبناء القبائل يقفون جنبًاً إلى جنب مع القوات المسلحة فى معركة البناء والتنمية بعد النجاحات التى تحققت فى القضاء على الإرهاب البغيض، وعودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء. كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل لخطة التنمية الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتنمية سيناء، وكذلك مشاركتهم مع القوات المسلحة استكمال تطهير الأرض من العبوات الناسفة، وما تبقى من مُخلفات الحروب، ومخازن الدعم اللوجيستى للعناصر الإرهابية، حيث يشارك أبناء القبائل عناصر المهندسين العسكريين أعمال البحث والتفتيش وقص الأثر للتأكد من تطهير كافة الأراضى بنطاق مدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، للانطلاق فى تنفيذ كافة المشروعات التى تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء، الذين عانوا وتحملوا الكثير أثناء معركة القضاء على الإرهاب.

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