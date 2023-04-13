منتجات "كعك العيد" بتخفيضات تصل لـ25% بالمجمعات الاستهلاكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 04:25 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية.

وفى تقرير تلقاه ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان ‏التخفيضات تصل إلي 25% مع توفير كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا ،كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز يضخون كميات ‏كبيرة من منتجات كعك العيد بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن ‏بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.