البابا تواضروس يصلى لقان وقداس «خميس العهد» بدير مارمينا

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، قداس خميس العهد "الخميس الكبير" اليوم فى دير الشهيد مارمينا بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه.





وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التى تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقى صلوات السواعى النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهى، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

وألقى قداسة البابا عظة القداس تحت عنوان "اجعلنى شريكًا لنعمة أسرارك المحيية" ولفت خلالها إلى أن "خميس العهد" هو أحد الأعياد السيدية، والذى امتلأ بأحداث كثيرة فى زمن السيد المسيح، حيث غسل الأرجل وأسس سر الإفخارستيا وصلى الصلاة الوداعية. وتناول قداسته قطعة من "صلاة الساعة التاسعة" بالأجبية، التى تشرح أسبوع البصخة وأحداث الصليب، من خلال:

1- "قدّس نفسى وأضئ فهمى"، والتى تُعبر عن أيام البصخة، وفيها نطلب من الله أن يُقدس النفس بالصلاة، وأن يضئ الفهم بالكتاب وكلمة الله.

2- "اِجعلنى شريكًا لنعمة أسرارك المحيية"، والتى تُعبر عن يوم "خمس العهد"، الذى أسّس فيه السيد المسيح "سر الإفخارستيا"، الذى هو قوام الكنيسة وصلواتها، لأنه بممارسة سر التوبة وسر التناول يصير الإنسان عضوًا حيًّا فى جسد السيد المسيح، "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِى وَيَشْرَبْ دَمِى يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" "يو 6: 56"، وهذا الجسد وهذا الدم الذى قُدم من أجل خلاص الإنسان هو ممتد فى أثره عبر الزمان، ولذلك نطلب من الله قسطًا من النعمة فى كل أيام العمر، ونطلب الشركة معه فى أحداث هذا اليوم لكى نعيش بها من خلال صلاة القداس.

3- "لكى ما إذا ذُقت من إحساناتك"، والتى تُعبر عن يوم "الجمعة العظيمة"، لأن إحسانات الصليب كثيرة، فهو يمنح خلاصًا وفداءً وقبولًا للتوبة وغفرانًا، ويمنح معونةً وتدبيرًا لحياة الإنسان وقوة، لذلك نطلب أن نتذوق هذه الإحسانات وعمل المسيح من أجل خلاص كل إنسان.

4- "أُقدم لك تسبحة بغير فتور"، والتى تُعبر عن تسبحة "سبت النور"، والتى تجعل حياة الإنسان تسبحة على الأرض، وأفضل ما نقدمه لله تعبيرًا عن الشكر هو التسبحة، والتى تُمثل الشكل الرفيع للصلاة.

5- "مشتاقًا إلى بهائك أفضل من كل شئ"، والتى تُعبر عن "أحد القيامة"، وفيها يشتاق قلب الإنسان إلى القيامة والتواجد فى بهاء الله معه، "آمِينَ. تَعَالَ أَيُّهَا الرَّبُّ يَسُوعُ" "رؤ 22: 20".

كما أوصى قداسته كل إنسان أن يقيم عهدًا جديدًا مع الله بدءً من اليوم بقلب نقى، ويُكرر هذه الصلوات لأنها تُمثل روح أسبوع الآلام الذى يعيش معنا طوال العام.