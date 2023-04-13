الحكومة تنفى تضرر سقف بهو المتحف الكبير نتيجة سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو.





وشددت على أن سقف بهو المتحف المصرى الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيبه الأمطار بأى أضرار، مُشيرةً إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتى نظرًا للتصميم المعمارى والهندسى للسقف المفتوح للبهو، مُوضحةً أن سقوط الأمطار أمر طبيعى ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يُمثل أى خطورة، حيث تحتوى منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك أى خلل فى تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mota.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).

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