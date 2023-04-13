سامح شكرى: تسارع وتيرة اللقاءات يعكس وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 07:30 مساءً - أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن تسارع وتيرة اللقاءات بين القاهرة وأنقرة يعكس وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في المجالات كافة.

وزير الخارجية التركي: نقدر دور مصر في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وأضاف شكري – خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في أنقرة اليوم – قائلا: "بحثنا العلاقات الثنائية والعمل على تذليل كل ما يحد من تطويرها".

وأشار سامح شكري وزير الخارجية، إلى أن المشاورات مع الجانب التركي تناولت العديد من القضايا في مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة على مستوى البلدين للعمل على تذليل كل ما يحد من تطورها.

وأوضح أن تنمية العلاقات مع الجانب التركي يعضد الاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي ويعود بالنفع على شعبي البلدين وشعوب المنطقة.