وزير الصحة يعتمد الخطة العلاجية من «التأمين الصحى» لعلاج مرضى الهيموفيليا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على دور المسؤولية المشتركة والتكاتف بين المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والدولية، لتفعيل دور التوعية الصحية بمرض «الهيموفيليا- أ»، مسلطا الضوء على اهتمام الوزارة، بأمراض الدم، والتوسع فى عدد لجان أمراض الدم، لتصل لـ 18 لجنة، بمختلف محافظات الجمهورية.





جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، خلال الاحتفال بفعاليات اليوم العالمى لمرض نزف الدم «الهيموفيليا»، تحت شعار «الوقاية من النزيف والوصول للعلاج للجميع»، والذى يحتفل به فى 17 إبريل من كل عام، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلى الجهات والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.

وتأتى فعاليات اليوم العالمى، فى إطار تبادل الرؤى والنقاشات تستهدف الخروج بتوصيات حديثة من شأنها توفير برامج وخطط علاجية شاملة وآمنة للمتعايشين، فضلا عن نشر الوعى المجتمعى بأعراض وطرق الوقاية من المرض، تخفيفا لأعراض الإصابة بأمراض الدم.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى قصير عن أحد الأطفال مصابى «الهيموفيليا»، يشرح رحلة علاجه مع المرض، والتحديات التى تغلب عليها بمساندة ودعم أسرته، والخطة العلاجية المتبعة بدءا بحصوله على كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية داخل مستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى استضافة والدة الطفل المتعايش، لاستعراض دور الأسرة فى حياة مصابى أمراض نزف الدم، وتوجيه رسائل مباشرة داعمة لأسر المصابين، على رأسها نشر الوعى الأسرى والمجتمعى للتعايش مع «الهيموفيليا».

وجه الدكتور خالد عبدالغفار باعتماد الخطة العلاجية المقترحة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، كما كلف الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، باستمرار توفير البروتوكول الدوائى المجانى للمتعايشيين، بجميع المراحل الدراسية وحتى الجامعية، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، مؤكدا أن أطفالنا هم بناة المستقبل، وقوة واستثمار البلد الحقيقى.

واستعرض الوزير، جهود وزارة الصحة والسكان، المتمثلة فى هيئة التأمين الصحى، فى التصدى لأمراض الدم، وذلك بافتتاح أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر عام 2018، ويعد أحد أكثر مراكز علاج الهيموفيليا تطورا فى الشرق الأوسط، حيث يضم فريقا طبيا متكاملا ومدربا على أحدث أساليب العلاج العالمية، بما يعود بالنفع على المصابين.

كما أكد الوزير، حرص وزارة الصحة والسكان، على التعاون مع الشركاء المعنيين محليا ودوليا، لتدشين وسائل تعليمية عديدة عن طبيعة المرض وكيفية التعامل والتعايش معه وتوجيهها إلى أسر المرضى، مؤكدا على الدور الفعال والهام للأسرة والمريض نفسه، بفهم طبيعة مرضه والإلتزام بتطبيق بروتوكلات العلاج المقررة.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير إلى مسؤولى وزارة الصحة والسكان المعنيين بهذا الملف، وكل الجهات والمنظات الشريكة بهذا النجاح، مثمنا أيضا المبادرات الصحية والجهود الحثيثة التى بذلت من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدعم خدمات نقل الدم، متمنيا لهم دوام التوفيق.