عاجل- قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله

جدة - نرمين السيد - ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

كما يتكون من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرئيس التنفيذى للهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاسثتمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، وذلك وفقًا للجريدة الرسمية.