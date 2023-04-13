شكري: يجب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 08:27 مساءً - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه يجب الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى مولود أوغلو.

وأضاف شكرى "بحثنا الملف الليبي وضرورة إتمام عملية الانتخابات".

وتستهدف زيارة شكرى الحالية لتركيا، مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.