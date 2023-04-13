وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة يكتبان فصلًا جديدًا من العلاقات عبر عقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 09:29 مساءً - قال مولود أوغلو وزير خارجية تركيا، إنه من أجل الحفاظ على الزخم مع مصر، وعقد العزم على بداية فصل جديد فى العلاقات بخطى ناجحة، سيتم الإعلان قريبا عن جدول زمنى لتعيين السفراء بشكل متبادل مع مصر.

وأضاف أوغلو فى تدوينة له على تويتر إنه سيتم الإعداد لعقد قمة على مستوى الرؤساء.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد بدأ زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الخميس، تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضي، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.