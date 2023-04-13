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مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023 بمصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 09:29 مساءً - يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023 بمصر.

وسوف ينطلق أول قطار في جميع المحطات الموجودة في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

فيما سيكون موعد آخر قطار بالخط الأول يصل في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل من حلوان ومن المرج الجديدة.

ويكون موعد آخر قطار بالخط الثاني في تمام الساعة 12:07 منتصف الليل من شبرا الخيمة ومن المنيب.

أما موعد آخر قطار بالخط الثالث في تمام الساعة 12:38 منتصف الليل من الكيت كات.

ويكون موعد آخر قطار بالخط الثالث في تمام الساعة 12:07 منتصف الليل من عدلي منصور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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