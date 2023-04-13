الزمالك يواصل صحوته ويهزم حرس الحدود بثلاثية تحت أنظار أوسويرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 أبريل 2023 11:28 مساءً - واصل فريق الزمالك انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى، بالفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 14 بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود ووجدت أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، ثم أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثانى للفريق الأبيض في الدقيقة "45+1" من رأسية متقنة، قبل أن يختتم أحمد بلحاج أهداف اللفريق الأبيض فى الدقيقة "90".

وحقق الزمالك الفوز الثانى على التوالي، بعد الانتصار على البنك الأهلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، وذلك تحت أنظار الكولمبى خوان كارولوس أسويرو الذى تابع لقاء حرس الحدود من مدرجات استاد الكلية الحربية، قبل بدء مهمته رسمياً مع الفريق الأبيض غداً الجمعة.

بهذه النتيجة وصل فريق الزمالك إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 13 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

الشوط الأول

نشاط من الزمالك في بداية اللقاء لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات،عن طريق السنغالى إبراهيما نداى الذى سدد كرة سهلة تصدى لها أحمد السعدنى، حارس حرس الحدود.

وشهدت الدقيقة 14 عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود وتهيأت أمام أقدام ناصر منسي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

واحتسب الحكم أحمد الغندور تسلل على أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة 23 بعد انفراده بمرمى أحمد السعدنى حارس مرمى الحدود،الذى تصدى لتسديدة "زيزو"،واكتفى فريق حرس الحدود بالتصدى لهجمات الفريق الأبيض.

في الدقيقة 35 حاول فريق الحدود تعديل النتيجة أمام الزمالك رعن طريق كلة حرة مباشرة من جهة اليمين، نفذها أحمد شديد قناوي لاعب الحرس بتمريرة طولية إلى داخل منطقة جزاء الأبيض، استقبلها محمود بن والي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

وهدد إبراهيما نداى مهاجم الزمالك مرمى حرس الحدود بتسديدة قوية في الدقيقة 43 تصدى لها أحمد السعدنى حارس الحرس لتصل إلى ناصر منسى الذى، أكملها بتصويبة أخرى ولكنها اصطدمت بالعارضة.

الشوط الثانى

أجرى مدحت عبد الهادى المدير الفني المؤقت للزمالك أول تبديل بخروج أحمد فتوح ونزول حاتم سكر مع انطلاقة الشوط الثانى،الذى واصل فيه الأبيض الضغط على حرس الحدود لزيادة غلة الأهداف.

ورد حرس الحدود بضغط على دفاع الزمالك لمحاولة تقليص الفارق،حيث سدد وجيه عبد الحكيم كرة قوية تصدى لها محمد صبحى في الدقيقة 52 قبل أن يتراجع لاعبى الفريق الأبيض إلى منطقة وسط الملعب.

وسقط أحمد فتحى فليكس لاعب حرس الحدود على أرضية الملعب في الدقيقة 57 بعد احتكاك مع حسام عبد المجيد مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض،قبل أن يعود مرة أخرة.

ودفع مدحت عبد الهادى بـ سيف فاروق جعفر بديلاً للسنغالى إبراهيما نداى في الدقيقة 67 لتنشيط منطقة وسط الملعب،قبل أن يدخل يوسف أسامة نبيه بديلاً لمصطفى شلبى.

تشكيل الفريقين

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي،خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.

ودخل حرس الحدود المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي، الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا،الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي.