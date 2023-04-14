محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - رافق المحافظ، اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء أشرف عثمان، نائب مدير أمن الجيزة، وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة فى كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والآمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما جاء فى كلمه محافظ الجيزة أن الشعب المصرى يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته أشرف عثمان، نائب مدير أمن الجيزة وقيادات مديرية أمن الجيزة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وذكى سلام رئيس حى جنوب وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب وسامح العشماوى مدير مديرية الشؤون الصحية وأسعد مناوى مدير مديرية الزراعة وممثل مديرية الأوقاف.