رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خميس العهد

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات قداس خميس العهد بكنيسة الراعى الصالح الأسقفية بالجيزة؛ حيث كان فى استقباله القس ميشيل ميلاد، راعى الكنيسة.





وفى عظة القداس، قال رئيس الأساقفة: إن قداس خميس العهد يتضمن خدمة غسل الأرجل مثلما فعل المسيح مع تلاميذه وخدمة الشركة المقدسة والتى أسسها المسيح يوم خميس العهد مؤكدًا: يغسل المسيح أرجل تلاميذه ويتناول العشاء معهم رغم علمه إن أحدهم سوف يخونه.

وتابع: "يعبر المسيح عن محبته لتلاميذه فى أصعب الظروف فقد كان فى علاقة قوية مع تلاميذه بجسده و نفسه ومن ثم يغسل أرجلهم ليعبر عن الشرف والكرامة التى يعطيها السيد المسيح لمن يريد أن يكرمهم".

وأوضح رئيس الأساقفة: "يريدنا المسيح أنقياء فلم يكن المعنى فى الغسل الطهارة الجسدية فقط ولكنه يهتم بطهارتنا لنعيش حياة القداسة".

فيما تضمنت الصلوات فقرة تسبيح وقراءات من الكتاب المقدس، كما ترأس رئيس الأساقفة خدمة تثبيت عضوين جديدين بالكنيسة.