نشاط السيسى فى أسبوع.. استقبال رسمى لرئيس الإمارات ومتابعة للمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويوم السبت الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل فى سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا، الذى ينفذه تحالف شركتى المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموى يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم فى توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجاً يُحتذى به فى التعاون المثمر، الذى تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية.

كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية فى عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية فى كافة ربوع الوطن، جنباً إلى جنب مع استعادة الوجه الحضارى اللائق للقاهرة، وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ اجتماعاً لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقى والرأسى لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية فى مصر، ومن بينها المشروعات فى مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية فى هذا الصدد.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ـ الأسبوع الماضى ـ فى زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول وتناول الإفطار مع ضباط وأفراد القسم.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على أحدث النظم الإلكترونية التى يتم استخدامها، وخصوصًا نظام العرض الإلكترونى على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد فى سبيل الوطن.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل فى المتحف المصرى الكبير، فى ضوء بدء التشغيل التجريبى المحدود، وانتهاء الأعمال فى العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف، والبهو العظيم والدَرَج العظيم، وميدان المسلة المعلقة، والحدائق المحيطة بالمتحف والمبانى الخدمية. كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومصطفى الدوجيشى رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة فى قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجارى، أظهر ارتفاع أعداد السفن التى مرت بالقناة، بنسبة حوالى 20%، مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالى 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضى تبلغ حوالى 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومى فى تاريخها، يوم 13 مارس الماضى، بلغ 107 سفينة، بحمولة 6.3 مليون طن.

كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحرى، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، فى ضوء محورية دورها فى تأمين المجرى الملاحى ومعاونة السفن العابرة للقناة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بأخيه، ضيف مصر العزيز، الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً اعتزاز مصر، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

وبحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الإماراتى من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.