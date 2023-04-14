وزير الرى يتابع أعمال التطوير بواحة سيوة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الموارد المائية والرى إن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ 30 عاما لمشكلة زيادة الملوحة بمياه خزان الحجر الجيرى المتشقق نتيجة الحفر العشوائى للآبار، والذى يعتبر الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الرى بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلبا على هذه الأراضى.



وبدأت الوزارة فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، ويتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعى ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة، كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتتكامل فيها مجهودات مؤسسات الدولة المعنية "وزارة الموارد المائية والرى - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - كلية الهندسة بجامعة القاهرة" وأهالى الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الإستقرار لأهالى الواحة مع إستدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة.



وأضاف أن هذه المجهودات أثمرت عن استعادة التوازن البيئى بالواحة، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، وما نتج عن ذلك من بدء استرداد الواحة لعافيتها بعد خفض منسوب المياه ببركة سيوة، واسترداد مساحات كبيرة من المزارع التى تدهورت خلال السنوات الماضية.

عقد الاجتماع بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أحمد إمام أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والدكتور أحمد هداية مدرس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفنى للوزير.