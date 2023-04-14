محافظ الجيزة يوجه برفع الاستعدادات لشم النسيم وعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، بأسعار مناسبة وبالكميات التى تكفى احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية فى نوبتجيات على مدار اليوم بنسبة لا تقل عن 75%، مؤكدا على رفع حالة الإستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازه الأعياد فى حال الاحتياج لذلك.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما كلف محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصآ على آمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، شركات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز والاتصالات بتواجد الخدمات على مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد مع تواجدهم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة فى حينها.

وأكد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وشدد المحافظ على تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر على الوجه الاكمل وإزالة كافة المظاهر السلبية مؤكدا على ضرورة التصدى ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، والتعدى على أراضى الدولة بالبناء بدون ترخيص خاصة خلال فترة الأجازات.

كما وجه بضرورة تواجد نوبيجات على مدار اليوم من جميع الجهات المعنية للتصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور.