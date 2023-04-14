الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 138، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 7 وحتى 13 أبريل الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا، كذلك وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال هذا الاسبوع، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر "ليزلى ريد"، وبحث معها أوجه التعاون المستقبلى بين الوزارة والوكالة، كما شهد الوزير توقيع وثيقة مشروع " تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية فى جنوب سيناء، مصر" بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، كما استعرض وزير الزراعة، النجاحات التى حققها القطاع الزراعى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، حيث تخطت الصادرات الزراعية خلال العام الماضى 6.5 مليون طن.



فيما أطلقت مصر "الإطار الاستراتيجى القومى للصحة الواحدة 2023 –2027 " كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فى مصر.

وأعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، ما تم انجازه من خلال المشروع، حيث تم فحص 527 ألف طن بطاطس معدة للتصدير خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغ إجمالى المساحات الخالية من العفن البنى على مستوى الجمهورية 742 ألف فدان، كما أعلنت الوزارة، استعدادات قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، من خلال معداته وآلاته لموسم حصاد القمح على مستوى محافظات الجمهورية.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، العدد الثالث من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل 2023، والتى يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، تحت شعار: " كلمة من قلب الديوان"، كما أعلنت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 259 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما تم إعطاء أكثر من 5.8 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتى بدأت 4 مارس الماضى.



كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم خلال الفترة من 31/3/2023 حتى 6/4/2023، الإفراج عن 210 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 97 مليون دولار بزيادة 50 ألف طن عن الأسبوع الماضى، كذلك أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى عن انطلاق معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 90 يوم 13 مايو ولمدة شهر بالمتحف الزراعى بالدقى، فيما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، بتحليل نتائج العينات التى تم استلامها من العملاء خلال هذا الاسبوع 7200 عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك إصدار أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.