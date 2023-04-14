شكرى يصل جدة للمشاركة بالاجتماع التشاورى بين الخليج ومصر والأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودى المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجى كان فى استقبال شكرى لدى وصوله الصالة الملكية فى مطار الملك عبدالعزيز الدولى.

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