حياة كريمة.. «صحة قنا» تنظم قافلة طبية بقرية بركة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 808 مواطنين فى 7 تخصصات طبية.





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