الصحة: حصول المعامل المركزية للوزارة على شهادة الـISO فى فحوصات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المعامل المركزية قامت بتدريب (55 طبيبا، 51 صيدليا، 35 كيميائيا، 83 فنى معمل) على أحدث الطرق والتقنيات والمعايير الدولية فى مجال عملهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الإدارة المركزية للمعامل، استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلى جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، والكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة فى الأطفال حديثى الولادة، حيث تم سحب واختبار 150 ألف و949 ألف عينة من حديثى الولادة على مستوى محافظات الجمهورية.

ونوه «عبدالغفار» إلى المشاركة الفعالة للمعامل المركزية فى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم سحب 5332 عينة لإجراء الفحوصات المعملية لحالات سرطان الثدى، بالإضافة إلى التنسيق مع البرنامج القومى للدرن، وسحب 4 آلاف و261 عينة تحليل لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الدرن الخفى لدى مرضى الغسيل الكلوى، وذلك بهدف عمل مسح شامل للمرضى، فيما تم عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بوحدة الدرن فى معامل الإدارة بمحافظات الجمهورية.

وتابع أن المعامل المركزية مستمرة فى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة للفيروس، بالإضافة إلى عمل التتبع الجينى للعينات بجميع محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروسات الكبدية 1306 اختبارات، وعدد فحوصات الانفلونزا 2883 عينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، أن إدارة سموم الأغذية قامت بسحب 118 عينة لتحليلها معمليا والتأكد من صلاحيتها قبل تداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى فحص 6 آلاف عينة من خلال إدارات ومنافذ الجمارك، إلى جانب تحليل 100 عينة بمعمل السموم الفطرية، فيما بلغت عدد اختبارات التحليل البكتريولوجى للمياه 2110 اختبارات.

وأكد «قنديل» أن إدارة المياه الكيميائية قامت بسحب عينات من المياه المعبأة، وعينات من محطات مياه الغسيل الكلوى، والمياه المرشحة، والمياه الجوفية، وحمامات السباحة، والعينات الثقيلة، وعينات لمعمل المبيدات، مؤكدا حرص القطاع الوقائى بالوزارة على رفع كفاءة العاملين من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمعامل الوزارة فى جميع محافظات الجمهورية.

وبدورها، أعلنت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، حصول معامل الإدارة على شهادة ISO 15189 فى اختبار فحوصات فيروس كورونا، فضلا عن تجديد اعتماد معمل المخدرات طبقا للمواصفة القياسية ISO 17025 و15189، ومتابعة كفاءة المعامل بعينات ضبط الجودة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمعامل المحافظات على الطرق المختلفة لأجراء تحليل PCR Covid-19، إرسال شهادات موثقة من منظمة الصحة العالمية باجتياز المعامل لاختبارات الكفاءة.