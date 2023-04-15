مقتل دهب على يد رجال جابر بعد اكتشاف أمر طه القماش في الحلقة 23 من «سوق الكانتو»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 12:30 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة 23 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، موافقة راوية على الزواج من طه القماش، كما يوافق والدها على الأمر. وضمن أحداث المسلسل يقام حفل زفاف عائشة وعلوان، ويرفض رشاد ذهاب زوجته فاطمة إلى حفل زفاف عائشة ابنة خالتها.

وتتطور أحداث المسلسل، إذ يعرف جابر بأمر اتفاق طه القماش والمفتش، ويواجهه بالأمر في شقته والمفتش مقيدا بالحبال، ويشتعل الصراح ووسط إطلاق النار من رجال جابر، تصيب إحداها "دهب" ويفر رجال جابر هربا.

قنوات عرض سوق الكانتو.

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

