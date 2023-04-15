بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى اليوم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، إنه اعتبارا من اليوم يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك وفقا لقرار الإلزام رقم (168) لسنة 2023.





وطالب توفيق -فى بيان اليوم- ممولى المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى بسرعة الانضمام للمنظومة.

كما طالب الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة تسجيل كل أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم فى أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الرابط التالى

وأكد توفيق حرص المصلحة على تقديم الدعم الفنى اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفنى لممولى المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة.

ولفت إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة فى التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونا، وتقديم الدعم الفنى اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيا على بيئة التشغيل الفعلى بدءا من تاريخ الإلزام بالمنظومة فى 15 أبريل الجاري.

وأشار إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى الاطلاع على الفيديوهات التى قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكترونى للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني