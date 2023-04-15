جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد فى بيان، أن وقت حدوث الهزة هو 1 و58 صباحا، وقوتها 4.57 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 27.50، وخط طول 43.07، وعمق 23.42.
وأكد المعهد، أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد ما ايفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل... «البحوث الفلكية»: هزة أرضية على بعد 37 كيلو شمال شرق الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.