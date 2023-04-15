تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 15 أبريل 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافىء على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 29 16 العاصمة الإدارية 29 16 6 أكتوبر 29 15 بنها 29 16 دمنهور 27 16 وادى النطرون 28 15 كفر الشيخ 28 16 المنصورة 28 15 الزقازيق 29 16 شبين الكوم 28 16 طنطا 28 15 دمياط 25 14 بورسعيد 24 14 الإسماعيلية 29 13 السويس 29 15 العريش 25 13 رفح 24 12 رأس سدر 28 16 نخل 25 13 كاترين 22 11 الطور 29 17 طابا 27 15 شرم الشيخ 30 20 الاسكندرية 25 15 العلمين الجديدة 25 14 مطروح 24 13 السلوم 29 16 سيوة 31 14 رأس غارب 30 21 الغردقة 31 20 سفاجا 31 20 مرسى علم 30 22 شلاتين 29 20 حلايب 27 22 أبو رماد 26 21 رأس حدربة 27 19 الفيوم 30 15 بنى سويف 30 15 المنيا 32 16 أسيوط 32 16 سوهاج 33 17 قنا 33 18 الأقصر 34 20 أسوان 34 21 الوادى الجديد 35 18 أبوسمبل 33 20

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