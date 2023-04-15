أسعار تذاكر السفر بقطارات «التهوية الديناميكية» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى إنفوجراف، أن خروج القطارات سيكون من محطة القاهرة لبعض محطات الوجة القبلى.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها بدأت حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم 2 أبريل، ضمن الحجز المسبق بكل القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد المختلفة.

ووجه رئيس الهيئة، بتواجد القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.