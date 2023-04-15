حالة الطقس اليوم السبت.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 09:30 صباحاً - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة .