مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى

جدة - نرمين السيد - وأشارت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة فى اليمن، ودفع المساعى الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدى إلى سلام شامل ومستدام.
وأكدت دعم مصر الكامل لأى جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار فى اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التى يعانى منها الشعب اليمنى الشقيق.
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