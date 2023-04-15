الحكومة تنفى إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات: حق أصيل من حقوق المصريين

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم فى الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن مطلقا.
كما شددت على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُوضحةً أنه لا توجد أى مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة.
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