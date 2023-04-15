القوى العاملة: فرص عمل للشباب في محافظتي الإسماعيلية والشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 12:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم السبت عن توفير ٩٠ فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات محافظتي الشرقية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة أخصائى مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات،وتامين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، وتعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة في المحافظتين، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين ودخولهم سوق العمل من خلالها والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير افضل الخدمات الممكنة لهم.

وأوضحت هبة احمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أنه تم التنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات لتوفير تلك الفرص للشباب من أبناء محافظتي الإسماعيلية والشرقية، حيث تم توفير ٤٠ فرصة عمل على وظيفة مسؤول ائتمان و١٠ مسؤول مبيعات بفرع الشركة بالاسماعيلية، و٤٠ فرصة بفرع الشركة الموجود في محافظة الشرقية للعمل بوظيفة مسؤول ائتمان، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن ٣٥ سنة ويشترط الخبرة في تلك المجالات.

وأضافت المدير العام، أنه تم التوافق مع الشركة على توفير برامج تدريبية للشباب المتقدمين للحصول على الفرص المتاحة، معتمدة من امان اكاديمي والغرف التجارية الأمريكية تؤهلهم للعمل بتلك الوظائف، مشيرة الي انه يتم عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين يوم الثلاثاء القادم ١٨ أبريل ٢٠٢٣ من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا بفرع الشركة الموجود بالاسماعيلية وعنوانه : ٣٠ شارع نجيب محفوظ أرض الأندية، ويوم الأربعاء ١٩ أبريل بفرع الشركة الموجود بالشرقية وعنوانه : الزقازيق - القومية شارع طلبة عويضة أعلى نورماندي للاحذية