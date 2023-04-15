الحكومة تنفى اعتزامها إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقاً، مشددةً على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُوضحةً أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة.

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