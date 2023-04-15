عاجل- مصر: نتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان

جدة - نرمين السيد - أكد بيان رسمى صدر عن وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.



جدة - نرمين السيد - أكد بيان رسمى صدر عن وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك. وأضاف البيان أن مصر تطالب كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

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