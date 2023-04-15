مرصد الأزهر: الجماعات المتطرفة حرصت على نقل فكرها من جيل لآخر

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور حمادة شعبان، عضو مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، حول "تعليم النشء بين الجماعات المتطرفة وبين الدين الإسلامى الوسطى"، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة كانت حريصة على نقل فكرها المتطرف من جيل لآخر.





وأضاف حمادة شعبان، خلال برنامج "رسائل رمضانية" الذى يقدمه الإعلامى أحمد عبد الرازق على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما احتل تنظيم داعش مدينة الرقة وعدد من المدن بدأ فى السيطرة على المدارس فى هذه المدن التى احتلها، وقام بدهان الأسوار المكتوب عليها الحكم والإرشادات والتعليمات الدينية السمحة باللون الأسود ويضع عليها شعاراته. تابع حمادة شعبان، أن التنظيم بدأ يتدخل فى المناهج التعليمية لهذه المدارس، حيث منع مدرسى اللغة العربية من تدريس مادة الأدب الجاهلى أو الشعر الجاهلى، كما ألغى بعض التعاملات فى مادة الرياضة على أساس انها تقوم بتعاملات ربوية فى وجهة نظره.

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