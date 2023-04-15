رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع آبوت العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 01:26 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نهتم بتبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة لتعزيز تقديم الرعاية الصحية للمرضى بالابتكارات التقنية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية تضافر الجهود للتعاون في بناء مستقبل أفضل للرعاية الصحية للجميع في العالم

"وفد ممثلي مجموعة آبوت العالمية" يشيد بالإصلاح الصحي الشامل في مصر .. وامتلاك هيئة الرعاية منشآت طبية بهذا المستوى تعمل وفق أحدث المعايير العالمية .. ويؤكد تطلعه للتعاون خلال الفترة القادمة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد من ممثلي مجموعة آبوت ABBOTT العالمية، يضم كلًا من الدكتور كريم محسن، المدير العام لآبوت مصر، والدكتور ناجي حلمي، مدير السياسات الدوائية والعلاقات الحكومية، والدكتور محمد قاسم، مدير قطاع التسويق، والدكتور أمجد إبراهيم، مدير القطاع الحكومي، لبحث التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، والذي عقد بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، سبل التعاون بين الطرفين في مجال الصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، مما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكوسيلة فعالة وآمنة تساعد أفراد الفريق الصحي على التواصل فيما بعضهم البعض لتبادل الخبرات في التشخيص الدقيق والعلاج للحالات بأحدث التقنيات والبروتوكولات الإكلينيكية، إضافة إلى التواصل لتبادل الخبرات مع كوادر طبية متخصصة من مختلف أنحاء العالم.

وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون في مجال تدريب مقدمي الخدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في التخصصات المختلفة، مما يسهم في إكسابهم مزيد من المهارات التكنولوجية والمعرفية والمهنية، ورفع كفائتهم واستمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى التعاون في إطلاق الحملات التوعوية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من وعيهم الصحي حول الأمراض وكيفية الوقاية من الإصابة بها، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة إليهم.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون لتطبيق مفاهيم اقتصاديات الرعاية الصحية على جميع الموارد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي ترتكز على الاستفادة من أحدث الدراسات والبحوث والأدلة العلمية والإجراءات الإدارية والمالية المتطورة، لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو التوسع في الخدمات الصحية، وتقليل التكاليف، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وتحقيق التميز الإكلينيكي، وضمان استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود لتعزيز التعاون في بناء مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على تقنيات الرعاية الصحية التي تسهم في التشخيص الدقيق والمبكر للأمراض وعلاجها بشكل أفضل وأسرع لمزيد من المرضى، والتركيز على التقنيات الرقمية والإتصال الطبي عن بُعد، وتنمية مهارات مقدمي الخدمة، وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتفعيل تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة، مما يدعم تحسين كفاءة نظم الرعاية الصحية، وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع في العالم.

وأكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تبادل المعارف الطبية والخبرات والتجارب الدولية الناجحة، لتقديم حلولًا علمية وأكثر ابتكارًا للرعاية الصحية، بما يلبي احتياجات منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين من خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، وتعزيز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب وفد ممثلي مجموعة آبوت العالمية، عن سعادتهم بما يشهدوه من استمرارية تطور منظومة الرعاية الصحية والإصلاح الصحي الشامل في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية في سرعة التطوير، وامتلاكها منشآت طبية بهذا المستوى من التجهيزات، والتي تقدم أفضل الخدمات الصحية من خلال توافر الكوادر المهنية العالية وأحدث الأجهزة والأنظمة الإلكترونية والتقنيات، كما أعربوا عن تطلعهم للتعاون وتوطيد العلاقات مع هيئة الرعاية مما يحقق الكثير من النجاحات في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور مصطفى غراب، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.