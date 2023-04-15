القوى العاملة: توعية بإجراءات التفتيش في قانون العمل بشرق التفريعة ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 01:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنظيم زيارة ميدانية وورشة عمل، و ذلك بفندق هلنان ببورفؤاد ، لعدد 26 منشأة بحضور 70 من ممثلي المنشآت، قام بها مكتب عمل بورفؤاد، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف للعمال في مواقع العمل المختلفة حول حقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تلقيها تقرير من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد أوضح فيه أن مكتب عمل بورفؤاد متعدد الأنشطة نظم زيارة ميدانية مكثفة قامت بها فاتن صالح مديرة المكتب، لفندق هلنان، واستقبلها جمال أبو العزم مدير الفندق ، ومصطفي عثمان مدير ادارة الموارد البشرية ، وأحمد صلاح ، وطارق حلمي مدير الادارة المالية وتم خلال الزيارة التأكيد على دور الوزارة و رسالتها في دعم و توعية طرفي العمل والانتاج والتأكيد على ضرورة الحفاظ على صالح العمالة المصرية الأكفاء و رعايتها و تقديم أفضل الخدمات العمالية لهم، بحضور محمود طه السقا وكيل المديرية، ولمياء محمود مدير ادارة الرعاية، وهبه محمد نجيب مفتش علاقات العمل،وهبه مسعد محمد مفتش علاقات العمل.

وأضاف مدير المديرية انه تم خلال ورشة العمل التى انعقدت خلال الزيارة تقديم محاضرة من مدير مكتب العمل تناولت شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 و ضوابط و اجراءات التفتيش العمالي بالمنشآت و كيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل ، وضمانات و اجراءات التحقيق مع العاملين و مساءلتهم و التطرق لمستجدات أحكام تشغيل النساء و عمالة الطفل ، و بعد المحاضرة انعقدت ورشة عمل عن حقوق العمال في حالات التشغيل الاضافي والتشغيل في أيام الاعياد الرسمية و الراحات الاسبوعية وكيفية إعداد السجلات المختلفة و السند القانوني لكلِ منها ، و كيفية استيفاء الملفات و ما يحتاج مفتش العمل الاطلاع عليه أثناء زيارته ، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية بالمنشآت تكون قادرة على التدقيق الذاتي و المراجعة الداخلية الوقائية بالمنشآت في مجال تفتيش العمل.