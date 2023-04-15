الإفطار الجماعى.. عادة مصرية تهزم الأزمة العالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - مع قرب انتهاء الشهر الكريم، يبقى المشهد الأبرز فى مصر، إقامة موائد الإفطار الجماعى فى الأماكن الشعبية، والراقية، والقرى، والمدن؛ لتعبر عن الحب بين المصريين، والأمن الأمان الذى تعيشه المحروسة.





حفل إفطار المطرية

حفل إفطار المطرية، كان الأكثر تداولا ليس فى مصر بل العالم العربى، وأشاد الجميع بوحدة المصريين، والسمات الخاصة برمضان هنا فى القاهرة.

ونظم أهالى منطقة المطرية إفطارا جماعيا، وهى العادة التى بدأت منذ 9 سنوات، وتقام فى شهر رمضان من كل عام، وبلغ طول مائدة الإفطار 1000 متر موزعة على شارعين رئيسيين وشوارع فرعية، ووصل عدد الحضور لـ 5 آلاف فرد.

ويقام "إفطار المطرية" كل عام فى الخامس عشر من شهر رمضان وهو الوقت الذى قرره السكان داخل الحى لأنه مناسب لجميع القائمين على تنظيم المائدة وغيرهم من المشاركين ويستمتعون بذلك اليوم.

الشيخ زايد.. وأطول مائدة رمضانية

أما فى مدينة الشيخ زايد، فقد قرر السكان، تنظيم أطول مائدة رمضانية فى مصر للمرة الأولى فى تاريخ المدينة.

وأقيمت مائدة الإفطار لهذا العام تحت شعار "جارك هو دارك""، وقد بلغ طولها 1500 متر، واتسمت بالأناقة على كافة المستويات، بداية من نوعية المأكولات، وشكل المائدة، والمقاعد، والأنوار والزينة، وسط امتداد أخضر على جانبى الشارع الذى أقيمت فيه المائدة.

وفى هذا الإطار أكد المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن تنظيم حفل الافطار بالتعاون بين الجهاز والمجتمع المدنى وذلك فى إطار حرص الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية على التواصل الدائم مع المواطنين وسكان المدينة ومشاركتهم فى جميع الأوقات والمناسبات وخاصة خلال شهر رمضان الكريم بما يعكس ترابط الأسرة المصرية بمختلف فئاتها.

وأشار إلى أن حفل الإفطار فرصة طيبة، لزرع المودة وحسن التعامل والجيرة بين المواطنين، والمشاركة الإيجابية والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن، كما تساعد على زيادة الوعى المجتمعى لسكان المدينة وتعزز من هوية مدينة الشيخ زايد باعتبارها مدينة شابة يتعاون فيها الجميع ليرتقى دائمًا ليصبح المجتمع والبيئة التى يرغب فى العمل والسكن بها.

المنوفية.. إفطار جماعى لأهالى قرية مجريا

فى محافظة المنوفية نظم أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون، إفطارا جماعيا بمائدة امتدت لعشرات الأمتار، بحضور 3 آلاف شخص على الأقل.

وقال أيمن حامد من أهالى قرية مجريا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية: "قررنا كمجموعة طرح فكرة إفطار جماعى على أهالى القرية وبالفعل قمنا بالاشتراك فى شراء ذبيحة، وقمنا بعمل الطعام عن طريق شيف متخصص فى الأفراح والمناسبات وتجمعنا جميعا كأهالى قرية، وسط حالة من الفرحة والبهجة التى سيطرت على جميع الحضور، وسط التهليل والدعاء عقب النطق بأذان المغرب أن يجمعنا الله دائما على خير".

يأتى ذلك فيما تشهد القرى، والمحافظات المصرية، تزايدًا فى أعمال الإفطار الجماعى وإقامة موائد الرحمن، فى مشهد يؤكد ما تحمله الجمهورية الجديدة لأبنائها، وسعيها لتوفير حياة كريمة لهم.