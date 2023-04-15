التضامن: تقديم مساعدات مالية وعينية إلى 30 ألف أسرة من الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، بأن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية إلى 30 ألف أسرة أولى بالرعاية مستفيدة على مستوى المؤسسة العامة مركزيا و18 محافظة.





والمحافظات، هى: الجيزة والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط وبنى سويف وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والشرقية - الغربية – الوادى الجديد – سوهاج – المنوفية – البحر الأحمر- قنا - الدقهلية. وأضافت القباج، أن ذلك يأتى فى إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى فى تنمية المجتمع والمشاركة فى تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان المعظم. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية تأتى فى إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، وتم تقديم هذه المساعدات المالية والعينية عبر المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وفروعها بالمحافظات المشار إليها. وأشارت القباج إلى أن المؤسسة تقوم عبر برامج التمكين الاقتصادى بتمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية، حيث تستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

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