مكتب التمثيل العمالى بأبو ظبى يعلن عودة مستحقات عاملين مصريين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارات، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات ورثة المواطن أ .ع . ا .ع المتوفى خلال عمله فى منذ 2021، حيث تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها وإرسال المستندات المطلوبة لإعلام الوراثة للشركة، وتم صرف المستحقات والتى بلغت 37 ألفاً و62 درهما إماراتيا بما يعادل 311 ألفاً و833 جنيها مصريا.

وأضافت رئيس المكتب العمالى، أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات المواطن "أحمد .ع .م. ح" والذى أرسل يلتمس المساعدة فى الحصول على مستحقاته من الرواتب المتأخرة لدى صاحب العمل عن فترة عمله من 30-10-2019 حتى 1-3-2020، وتبين أنه عاد إلى مصر دون الحصول عليها والتى بلغت 20 ألف درهم إماراتى، حيث قام صاحب العمل بإرسال حوالة بالمستحقات للمذكور وذلك بعد تدخل المكتب لحل المشكلة.