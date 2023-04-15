تعرف على توزيع درجات أعمال السنة بالنسبة لصفوف النقل

ويتساءل العديد من الطلاب حول درجات أعمال السنة التى تضاف للمجموع النهائى، وتمثل نتيجة أداء الطلاب طوال أيام الدراسة من سلوك ومواظبة وامتحانات الشهر.
وأدى طلاب صفوف النقل، خلال الفصل الدراسى الثانى امتحانين للشهر فى مارس (عن منهج شهر فبراير) وأبريل (عن منهج شهر مارس)، ووفقا للقواعد المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحسب للطالب الدرجة الأعلى فقط من الامتحانين وليس متوسط درجاتهما.
وتمثل درجات أعمال السنة نسبة 20% من مجموع كل مادة مقسمة كالتالى: 5% للسلوك، 5% للمواظبة، و10% لاختبار الشهر.
وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من وجود درجات أعمال السنة ضمن تقييم الطلاب بصفوف النقل، كان دفع الطلاب للاهتمام والمذاكرة طوال الفصل الدراسى، حتى لا يهملون الدراسة فى الوقت الأخير قبل الامتحان النهائى.
وبعد امتحان الفصل الدراسى الثانى، يعلن الطلاب بنتائج امتحاناتهم، التى تتضمن الدرجات إضافة إلى عنصرين جديدين تم تطبيقهما هذا العام لأول مرة وهما: (النواحى الشخصية) بتحديد نقطة تميز الطالب ونقطة ضعفه التى تحتاج إلى تقويم، وميول واتجاهات الطالب، ويتولى معلم الفصل تحديد هذه الصفات بمشاركة أقران التلميذ وولى أمره.
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