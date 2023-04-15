مدبولى: الرئيس وجّه بحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لاستعراض عدد من الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز.





وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالحصر الدقيق للأراضى الفضاء غير المستغلة فى المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزى تقريراً مفصلاً حول أهم الموضوعات الجارى دراستها من جانب المركز فى الوقت الراهن بتكليفات رئاسية، حيث تناول النتائج التى تم التوصل إليها فى تقييم تلك الموضوعات حتى الآن، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة 128 موضوعاً، ويتم حالياً استكمال دراسة 13 موضوعاً، من إجمالى 144 موضوعاً صدرت تكليفات رئاسية للمركز بدراستها والتوصل إلى التوصيات المناسبة بشأنها.

وفى إطار استعراض الموضوعات محل الدراسة من جانب المركز، تطرق اللواء ناصر فوزى إلى الخطة المتكاملة لإنشاء وتطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تقييم الوضع الراهن للمجازر فى 11 محافظة كأسبقية أولى، هى: شمال سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، والدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، والوادى الجديد، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان، بإجمالى (147) مجزراً، مضيفاً أنه تم وجار الإنشاء لـ10 مجازر جديدة خارج الكتلة السكنية بـ6 محافظات، ويتم إنشاء المجازر الجديدة واقتراح المجازر البديلة خارج الكتلة السكنية فى ضوء مراعاة البعد المكانى للمجازر والحدود الإدارية للمراكز بالمحافظات، وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة إتمام الموافقات الخاصة بهذا الشأن وتوفير الأراضى المطلوبة.

كما عرض مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة نتائج دراسة مخطط التطوير العمرانى لمنطقة الفسطاط، فى إطار تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط، وكذا موقف توسعات ميناء الإسكندرية ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزا إقليميا فى مجال صناعة النقل البحرى واللوجيستيات، بالإضافة إلى موقف خطة تطوير منظومة النقل والمراسى النهرية، وكذا دراسة المواقع المقترحة بشأن المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، وكذا المواقع المقترحة لتنفيذ مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تناول اللواء ناصر فوزى عدداً من الموضوعات الأخرى محل الدراسة، وتضمنت موقف الأراضى بمنطقة مشروع إسكان "معاً" لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضى الفضاء المتاحة بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذا الأراضى المطلوبة لإقامة محطات التحلية بالخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020/2025، بإجمالى 41 محطة مستهدفة.