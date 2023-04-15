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وزير الأوقاف ينشر نص خطبة عيد الفطر

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فهمى غالى 2023-04-15 14:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

خطبة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وكذلك الساحات وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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