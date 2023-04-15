عاجل- الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى الواقعة على جانبى المحاور والطرق الرئيسية، لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التى طالما عانى منها المواطنون، خاصة فى المدن والأحياء الرئيسية، وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحوٍ يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية، فى إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائى والهندسى للمشروعات فى المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمواصلة الأعمال الجارية، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات، سواء فى مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضارى والاشتراطات البيئية.

ونوه إلى أن العمل الحثيث والدؤوب، فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى كل ربوع الوطن، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، يهدف لتأسيس واقع مصرى جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين.