غدا.. انتهاء فرصة التقديم للمدارس المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد - ويمكن للراغبين فى التقدم لهذا النوع من المدارس الدخول إلى الرابط التالى من هنا ولم تعلن الوزارة بعد عن إمكانية مد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية.

ويمكن للراغبين فى التقديم اللحاق بالفرصة، من خلال الاطلاع على شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس وعددها هذا العام 51 مدرسة موزعة على 26 محافظة.

ويدرس الطلاب فى هذه المدارس المنهج المصرى الجديد باللغة الإنجليزية إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية، التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وغرس قيم الانتماء والعمل الجماعى.

وفى وقت لاحق تفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 وحتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس التى يوجد بها بعض الأماكن الشاغرة.

مصروفات المدارس اليابانية 2023/2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، قيمة مصروفات القيد للعام الدراسى الجديد 2023/2024، 15800 جنيه (خمسة عشر ألفا وثمانية مائة جنيه مصرى فقط لا غير)، ويتم صدور قرار وزارى خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمى.

وتعتبر قيمة الزى المدرسى إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالى 1950 جنيها (ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير)، والصف الرابع (2 قطعة) بإجمالى 750 جنيها (سبعمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير).

وبالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزارى رقم 420 يبدأ العام الدراسى فى الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

- إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أى مبالغ مالية.

- إذا كان طلب الاسترداد فى الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

- إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسى الثانى يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

قواعد سداد المصروفات الدراسية

فى إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2024/2023 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال - إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أى تطبيق آخر.

- متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط فى خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى فى شهر نوفمبر القسط الثالث فى شهر يناير).