رئيس الوزراء يؤكد أهمية تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار ببلدهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أبريل 2023 05:23 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن إنشاء شركة تُشجع المصريين بالخارج على التوسع في الاستثمار ببلدهم، خطوة مهمة ضمن جهود الدولة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات.

من جهتها، صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقاءها برئيس الوزراء اليوم السبت، بأن إنشاء "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، ضمن توصيات مؤتمر الكيانات، حيث إنها تعد مشروعًا وطنيًا يستهدف دعم الاقتصاد، وتحقيق استفادة للمصريين بالخارج من خلال تلبية متطلباتهم وتنمية مدخراتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى عقد عدد من الاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، والمستثمرين المصريين بالخارج، وبناء على ما تم مناقشته خلال الاجتماعات قرر عدد من كبار المستثمرين المصريين بالخارج تأسيس تلك الشركة، مستعرضة قائمة بأسماء المستثمرين المؤسسيين لها وأنشطتهم الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع تشاوري مع أعضاء المجلس التأسيسي للشركة لبدء خطوات إنشائها، وتحديد آلياتها والقطاعات التي ستعمل فيها الشركة.